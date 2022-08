Juventus, Kostic in arrivo: la data delle visite mediche

Filip Kostic potrebbe approdare alla Juventus nei prossimi giorni: la data delle visite mediche

La Juventus sta per piazzare un altro grande colpo di calciomercato. Dopo gli arrivi di Bremer, Pogba e Di Maria, presto sarà la volta di Filip Kostic.

Il serbo classe ’92 ha scelto la Juventus nonostante le tante squadre interessate, una su tutte il West Ham. I bianconeri sono a caccia di un rinforzo in attacco per dare un’alternativa a Vlahovic ma anche per dare un’alternativa in più ad Allegri. Kostic predilige il ruolo di ala ma può spaziare in molte zone dell’attacco. L’Eintracht Francoforte non fa sconti e intende incassare il massimo dalla cessione del serbo che vuole dare la priorità alla Juventus. Lunedì sarà il giorno cruciale.

Juventus, lunedì le visite mediche di Kostic

Lunedì può essere il giorno dell’approdo di Kostic a Torino e delle visite mediche con la Juventus. Lo ha riportato il giornalista di Tuttosport, Stefano Salandin, attraverso un tweet. L’affare potrebbe chiudersi nei prossimi giorni per una cifra di circa 12 milioni di euro + 3 di bonus. Massimiliano Allegri potrebbe già avere il serbo a disposizione prima dell’inizio del campionato.