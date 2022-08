La Juventus ha scelto: Allegri vuole solo lui

Nella testa di Allegri e della Juventus per il ruolo di centrocampista c’è un solo nome: ecco i motivi della decisione

Il toto centrocampista per la Juventus ha ormai un solo candidato. Il nome numero uno è quello di Leandro Paredes che ha ormai scavalcato completamente Jorginho tra le preferenze di dirigenza e allenatore.

Il calciatore sembra desideroso di trasferirsi nuovamente in Italia e l’amicizia con Di Maria pare possa essere una chiave importante per la sua scelta. Anche il PSG non sta facendo carte false per tenerlo, tanto più dopo l’acquisto di Renato Sanches, uomo su cui Galtier ha intenzione di puntare forte per il presente e per il futuro.

Sebbene pure Jorginho indosserebbe nuovamente volentieri la divisa di un club di Serie A, per lui ci sono molti problemi. Innanzitutto il primo riguarda l’età: l’italo brasiliano è alle porte dei 31 anni e i bianconeri non vedono in lui un profilo futuribile, specie dopo gli acquisti di Pogba e Di Maria.

Juventus, avanti tutta per Paredes: Jorginho resta fuori dai piani

Paredes, invece, ha 28 anni ed è nel fiore dell’età; in quel ruolo può garantire ancora diverse stagioni al top. In lui inoltre la Juventus trova un calciatore fortemente motivato nel fare prestazione, poichè alla ricerca di una maglia da titolare per il Mondiale in Qatar con la sua Argentina.

Dal punto di vista dei costi non ci si distanzia molto tra l’uno e l’altro, ma va considerato che il PSG ha necessità di vendere, a differenza del Chelsea. Medesimo discorso vale per l’ingaggio: si è pressapoco sulla stessa linea d’onda, con Paredes che da quanto filtra pare si sia già accordato con la dirigenza bianconera.

Infine, anche il modo di giocare dell’argentino sembra più congeniale al gioco di Allegri. La maggior gamba, oltre alla costante ricerca del verticale sono fattori che al tecnico toscano intrigano molto e che potranno giocare un ruolo fondamentale nella prossima stagione. La Juventus ha fatto la sua scelta: l’affondo finale è atteso nei prossimi giorni.