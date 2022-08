‘Risarcimento’ al Milan, è chiuso dalla concorrenza: duello con la Juve

Il Milan ha ancora qualche tassello da mettere a posto in vista della stagione ormai alle porte. Caccia anche ad un nuovo difensore: duello con la Juve

Il campionato di Serie A è ormai alle porte, col weekend a partire dal 13 agosto che è praticamente dietro l’angolo. Il Milan aprirà il torneo col chiaro obiettivo di provare a difendere lo scudetto vinto un paio di mesi fa. I rossoneri sono però ancora a lavoro anche in sede di calciomercato per potenziare quanto più possibile la squadra e mettere tra le mano di Pioli una squadra completa, forte e competitiva. Manca ancora qualche tassello però ai meneghini, soprattutto tra difesa e centrocampo, dove serve l’erede di Kessie.

Nella retroguardia c’è invece da coprire il buco lasciato da Romagnoli andato via a costo zero. Serve un difensore di talento, già pronto a giocare la Champions ma dai costi non eccessivi e con ancora margini di miglioramento. Diallo e Tanganga sono ipotesi che rispondono a questo identikit ma il Milan potrebbe anche guardare in Spagna, e precisamente in casa Barcellona.

Calciomercato Milan, Eric Garcia chiuso al Barcellona: idea per la difesa

Il nuovo Barcellona di Xavi sta prendendo forma grazie ad una campagna acquisti estiva sontuosa a suon di nuovi acquisti in ogni reparto. Anche la difesa ne ha giocato con gli arrivi di Christensen e Koundè che vanno a sommarsi ad un reparto che presenta ancora anche Pique, Araujo e Garcia. Proprio quest’ultimo a giudicare dalle possibile gerarchie attuali rischia di partire da quinto centrale, vedendo crollare il proprio minutaggio. Legato al Barça fino al 2026, il 21enne difensore spagnolo era arrivato un anno fa dal Manchester City con molte aspettative, salvo poi rispettarle solamente in parte.

Qualche infortunio e tante difficoltà per il giovane Garcia che chiuso dalla concorrenza potrebbe anche finire in uscita. La valutazione attuale si aggira sui 18/20 milioni di euro e per età e potenziale ben si potrebbe sposare con la politica del Milan che dà spesso fiducia ai giovani. Accostato anche alla Juventus come centrale di scorta, l’ex City potrebbe essere una sorta di ‘risarcimento’ per Kessie perso a zero in direzione Barcellona, con i catalani che potrebbero agevolare un prestito con diritto di riscatto.