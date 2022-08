Allegri: “Pogba? Mi fido”. Poi la ‘promessa’ ai tifosi della Juventus

L’analisi del mercato da parte di Massimiliano Allegri e la situazione di Pogba

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di ‘calciomercato.it’ i n merito alla situazione di Paul Pogba e alla scelta di non operarsi.

Il tecnico bianconero ha anche fatto il punto sul mercato e sui nuovi acquisti: “Per quanto riguarda il mercato la società è sempre vigile. Chiaramente da un giorno all’altro non possiamo comprare e vendere giocatori ma è stato fatto un ottimo lavoro con gli arrivi di Bremer, Pogba e Di Maria ma anche Gatti che si sta dimostrando un giovane molto valido. Direi che la rosa è competitiva, in un campionato dove sicuramente si è alzato il livello tecnico”.

Allegri su Pogba, poi sul mercato: rosa completa entro il 31″

Allegri ha proseguito su Pogba: “Sicuramente l’imprevisto di Pogba non è buono. La scelta di non operarsi? Non so se sia un rischio perché non sono un medico, mi sono affidato a quello che mi è stato detto. Ci saranno 5 settimane conservative dove lui lavorerà e speriamo di riaverlo il più presto possibile, è stata presa questa decisione. Gli infortuni non sono attenuanti. Col Sassuolo sarà una partita di campionato vero e non possiamo scherzare.

Sarà una stagione sicuramente differente perché ci saranno tre mesi dove faremo un mini campionato prima del mondiale e dove ci giocheremo un passaggio di turno in Champions. Inter, Milan e Roma sono molto più forti dell’anno scorso”. Poi ancora sul mercato: “Entro il 31 agosto la rosa sarà completa, abbiamo anche delle uscite da fare”.