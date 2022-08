La Juve non si ferma: scambio più cash dopo Arthur

Non solo Arthur al Valencia: ecco la possibile proposta della Juventus, scambio più cash. Tutte le cifre e i dettagli

Sono giorni piuttosto movimentati in casa Juventus anche sul fronte cessioni. Il prossimo addio che potrebbe concretizzarsi in casa bianconera è quello di Arthur, in direzione Liga.

“È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve anche pensare al discorso della Nazionale. Era stato preso per giocare un calcio diverso, con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, Allegri invece vuole due mediani strutturati fisicamente. I due si stimano, ma è una questione tattica e io non entro nelle scelte tecniche. Ma non è nell’interesse di nessuno continuare in questa situazione”. Negli scorsi mesi l’agente del brasiliano, Federico Pastorello, aveva anticipato le intenzioni di entrambi le parti, ovvero quella di separarsi. Il Valencia è sempre più vicino e quello di Arthur potrebbe non essere l’unico nome discusso dai due club.

Calciomercato Juve, tentativo col Valencia per Gaya

Nei discorsi col Valencia per Arthur, non è da escludere un possibile tentativo della dirigenza bianconera per arrivare a Gaya. Il terzino sinistro è da tempo sul taccuino di Cherubini e, nonostante il contratto in scadenza nel 2023, valutato almeno 30-35 milioni di euro dal club spagnolo. Sul piatto, così, potrebbe finire anche il cartellino di Luca Pellegrini per abbassare l’eventuale conguaglio economico. Si infiamma l’asse Torino-Valencia.