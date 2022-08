La Juventus pianifica il futuro: colpo a zero dalla Premier

La Juventus inizia già a pensare al futuro e mette nel mirino un possibile colpo a parametro zero dalla Premier League

Che la Juventus sia sempre attenta alle grandi occasioni di calciomercato è cosa ormai ben nota. A testimoniarlo sono anche i due acquisti a parametro zero effettuati in questa sessione estiva di calciomercato, ovvero Paul Pogba e Angel Di Maria, rispettivamente da Manchester United e PSG.

Dopo gli addii di Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt, i bianconeri avranno bisogno di nuovi innesti in difesa, oltre al neo acquisto Gleison Bremer. La Juventus però butta già un occhio al futuro e mette nel mirino un possibile colpo dalla Premier League a parametro zero, ma nel prossimo anno.

Calciomercato Juventus, idea Soyuncu a parametro zero nel 2023

La Juventus guarda già al futuro pianificando possibili mosse in anticipo per assicurarsi colpi importanti già per il prossimo calciomercato estivo. Sicuramente in questa sessione i bianconeri hanno perso qualcosa a livello difensivo, così si cerca di anticipare i tempi per rinforzare la retroguardia per il 2023.

Infatti la Juventus starebbe già pensando al difensore del Leicester, Caglar Soyncu, che il prossimo anno vedrà scadere il proprio contratto con le ‘Foxes’. Così la società bianconera starebbe già pianificando il suo acquisto a parametro zero anticipando i tempi di un anno.