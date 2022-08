La big ci riprova per Rabiot: scambio alla pari

Adrien Rabiot è in uscita dalla Juventus: la big inglese pensa allo scambio

La Juventus deve fare i conti con diversi problemi a centrocampo e con l’inizio del campionato ormai alle porte, Allegri dovrà trovare nuove soluzioni. La società potrebbe andare nuovamente sul mercato dopo l’infortunio di Pogba ma deve ragionare anche sul fronte uscite.

Arthur sta per lasciare Torino, destinazione Valencia, dove lo attende Gennaro Gattuso. C’è poi da capire il futuro dei giovani rientrati dai prestiti come Fagioli e Rovella. Un altro grande punto interrogativo riguarda Adrien Rabiot. Il centrocampista francese non è mai riuscito a entrare nel cuore dei tifosi e anche Allegri non lo considera indispensabile. Sull’ex PSG ci sono i fari puntati di diverse squadre, una di queste è il Monaco che lo corteggia da qualche settimana. Anche dalla Premier League, però, non mancano le pretendenti.

Il Chelsea propone lo scambio per Rabiot

Rabiot ha ancora un anno di contratto con la Juventus ma non è più al centro del progetto. Dalla Premier League si è fatto sotto il Chelsea che vorrebbe portare il centrocampista francese a Londra. I Blues proporrebbero ai bianconeri uno scambio alla pari con Emerson Palmieri, terzino sinistro ex Roma e Palermo che ha orbitato attorno alla Juve per diverso tempo. Adesso, però, la ‘Vecchia Signora’ è a caccia di un terzino sinistro più giovane e fresco. Di conseguenza lo scambio difficilmente andrà in porto.