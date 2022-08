Luis Alberto e la ‘suggestione’ Juventus: ecco cosa succede

Luis Alberto vuole lasciare la Lazio e fare ritorno in Spagna, ma rispunta la suggestione Juventus. Ecco lo scenario

Luis Alberto e la Lazio è una storia bella che finita, ma lo spagnolo è ancora alle dipendenze di Sarri in attesa di una svolta per il suo futuro. Nelle scorse ore è arrivato proprio alla rottura, presentando un certificato medico che gli consente di non allenarsi.

Il primo desiderio del quasi 30 enne è tornare a casa, al Siviglia, tuttavia fin qui gli andalusi non sono riusciti a trovare gli incastri giusti con il presidente Lotito. Così restano vive altre piste, comprese quelle più suggestive. Una su tutte, la Juventus che è chiamata a riflettere su altri due rinforzi a centrocampo visti l’infortunio di Pogba (il francese ha scelto la terapia conservativa in ottica Mondiale: sarà out due mesi) e la probabile cessione di Arthur al Valencia di Gattuso. In questi giorni l’entourage di Luis Alberto potrebbe riproporlo ai bianconeri, data la stima di Allegri nei versi di un calciatore che aggiungerebbe alla squadra qualità alla mediana, diciamo anche dalla trequarti in su.

Calciomercato Juventus, 10 milioni più una contropartita per Luis Alberto

Dato che ormai è ai margini della Lazio, il rapporto con Sarri è proprio ai minimi termini, e non più giovanissimo, la Juventus potrebbe non andare oltre una offerta da 10 milioni di euro cash più una contropartita. Nella fattispecie uno tra Fagioli, tanto apprezzato dall’allenatore biancoceleste, e Luca Pellegrini che alla Lazio andrebbe a colmare il vuoto sulla fascia sinistra