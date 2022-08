Allegri sfida Guardiola: caccia al terzino sinistro

Per motivi diversi, Juventus e Manchester City sono alla ricerca di un laterale sinistro: un obiettivo è in comune

Con l’affare Cucurella che non si sblocca, anche per la maxi offerta del Chelsea, il Manchester City si sta guardando intorno per trovare un terzino sinistro. Zinchenko, che Guardiola utilizzava in quella posizione, si è trasferito all’Arsenal e il solo Mendy non basta ad una squadra che punta a competere su tutti i fronti.

Anche la Juventus si sta muovendo in quel ruolo. Alex Sandro non dà segnali di ripresa e Pellegrini al momento non viene considerato ancora pronto per essere un titolare. Il problema nella posizione c’è ormai da qualche tempo, con anche Danilo che a volte è stato dirottato nella corsia per cercare di tamponare il problema.

Juve e City su Sergio Gomez: i dettagli

Entrambi i club, allora, si stanno muovendo per Sergio Gomez. Si tratta di un esterno classe 2000 di proprietà dell’Anderlecht. Scuola Barcellona, ha girovagato in Europa tra Borussia Dortmund e Huesca, dove però non è mai riuscito a trovare la sua dimensione. In Belgio, invece, è stato protagonista di una grande stagione: 49 presenze complessive, condite da 7 gol e addirittura 15 assist.

Impiegato prettamente da terzino, ma in grado di ricoprire anche posizioni più avanzate, Sergio Gomez piace moltissimo a Guardiola. Di certo il blasone della Premier League e del tecnico spagnolo saranno difficili da sopraffare, ma i bianconeri hanno dalla loro la possibilità di garantire più minutaggio al giocatore.

Al momento, comunque, anche i Citizen devono ancora muoversi concretamente. L’interesse però c’è eccome, anche per i costi contenuti che si riuscirebbero a strappare con l’Anderlecht. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere il futuro di Sergio Gomez.