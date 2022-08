Mourinho si inserisce: scambio e beffa alla Juventus

La Roma di Josè Mourinho potrebbe inserirsi per il profilo di Nikola Milenkovic, obiettivo forte della Juventus di Massimiliano Allegri: le ultimissime notizie di calciomercato

La Roma di Josè Mourinho si sta affermando come una delle regine di questa finestra estiva di calciomercato.

I giallorossi, dopo aver chiuso per gli arrivi di Matic e Celik, stanno piazzando dei colpi che hanno del clamoroso per una piazza in crescita come quella capitolina. Prima è arrivato Paulo Dybala, attaccante che si era svincolato dalla Juventus di Massimiliano Allegri, ed ora potrebbero arrivare Wijnaldum, in prestito dal PSG dopo una stagione non particolarmente esaltante in Francia, e Andrea Belotti, ex capitano del Torino che arriverebbe a parametro zero visto il contratto scaduto con i granata. Tre colpi che aumentano le ambizioni e le aspettative della nuova Roma, quella del secondo anno di Josè Mourinho in panchina, ma potrebbe addirittura non essere finita qui per il club della famiglia Friedkin.

Nel mirino della Roma potrebbe infatti finire il profilo di Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina di Vincenzo Italiano, soprattutto se Kumbulla dovesse lasciare la Capitale. Il giocatore serbo è uno dei nomi caldissimi di questa estate di calciomercato. L’Inter lo ha seguito a lungo quando si pensava ad una possibile partenza di Milan Skriniar, mentre la Juventus di Allegri continua ad essere sulle sue tracce, soprattutto se dovesse uscire Daniele Rugani e considerando gli addii di de Ligt e Chiellini. I giallorossi però, avrebbero un asso nella manica per provare a battere la Vecchia Signora nella trattativa.

Calciomercato Roma, tentativo per Milenkovic

Per arrivare a Nikola Milenkovic, la Roma di Mourinho potrebbe mettere sul piatto il profilo di Vina, terzino sinistro che nella scorsa stagione ha un po’ deluso. Il giocatore uruguaiano verrebbe offerto da parte dei giallorossi insieme ad un piccolo conguaglio economico. La Fiorentina, dal canto suo, potrebbe chiedere invece un giovane come Bove, talento di cui i capitolini non vorrebbero privarsi.