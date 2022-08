Il Milan archivia Renato Sanches: l’occasione stuzzica Maldini

Il Milan incassa la delusione Renato Sanches e prova a sfruttare l’occasione proveniente dalla Premier League: Maldini tentato

Dopo mesi di trattativa, è arrivata la parola fine: Renato Sanches non arriverà al Milan, ma vestirà la maglia del Paris Saint-Germain.

Una delusione per la formazione rossonera che è andata vicina a prendere il portoghese prima di dover rinunciare e lasciare spazio al club francese.

Ora il Milan dovrà individuare un centrocampista da regalare a Pioli, possibilmente prima dell’inizio del campionato in programma 10 giorni. Il solo Adli non basta per sopperire all’assenza di Kessie ed allora Maldini e Massara vanno a caccia della giusta occasione. Quella che potrebbe arrivare in Premier League dove non mancano le squadre che hanno calciatori in esubero. Tra questi c’è anche il Chelsea che soprattutto a centrocampo ha diversi giocatori per un paio di posti disponibili.

Calciomercato Milan, occasione dal Chelsea: Maldini tentato

Il Milan guarda in Premier League e punta gli occhi sul Chelsea. Qui Tuchel ha tante possibilità a centrocampo e qualche uscita è da mettere in preventivo. Tra queste c’è Loftus-Cheek, centrocampista inglese dotato di una importante fisicità. Proprio quello che servirebbe alla mediana di Pioli.

Il centrocampista inglese con i suoi 190 centimetri di altezza può garantire quella fisicità che al momento manca nella rosa rossonera. Per il Milan una occasione da valutare con la possibilità che il Chelsea possa dare il via libera anche al prestito, magari con diritto di riscatto. Renato Sanches è ormai sfumato, ma Maldini non vuole fermarsi: serve il centrocampista è Loftus-Cheek può essere il nome giusto.