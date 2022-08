Valencia-Arthur, tutto confermato: la formula

La trattativa che porterà Arthur al Valencia è in dirittura d’arrivo: ecco tutti i dettagli legati alla formula

Uno degli esuberi a centrocampo della Juventus sta per partire. La trattativa tra Arthur e il Valencia lanciata qualche giorno fa è confermata. Gattuso avrà il suo metronomo brasiliano, che quindi farà ritorno nella Liga dopo l’esperienza al Barcellona.

Un affare durato circa quindici giorni, ma che era destinato a concludersi positivamente. La Juventus aveva bisogno di liberare spazio salariale, mentre il Valencia è alla ricerca di rinforzi di spessore, sebbene la sua situazione finanziaria non sia idilliaca. Proprio questo ha spinto i due club a trovare un compromesso sull’affare.

Arthur al Valencia, ci siamo: affare in prestito gratuito

Stando a quanto riporta ‘Calciomercato.it‘, Arthur lascerà la Juventus in prestito gratuito. Non solo. I bianconeri contribuiranno a parte dell’ingaggio per favorire la sua cessione, probabilmente anche per i limiti del campionato spagnolo sugli stipendi.