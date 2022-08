Mertens e il rifiuto alla Juventus: “È una stupidaggine”

Arriva un attacco frontale all’ex attaccante del Napoli Dries Mertens, il quale avrebbe rifiutato la corte della Juventus: “Una stupidaggine”

Caccia al vice Vahovic. In casa Juventus prosegue la ricerca di un attaccante che possa sostituire il bomber serbo nell’arco della stagione e, allo stesso tempo, agire sulla fascia sinistra, in attesa che Chiesa rientri al 100% dal brutto infortunio. Nelle ultime ore, in particolare, sta prendendo quota la pista Giacomo Raspadori del Sassuolo.

‘La Vecchia Signora’ incontrerà a breve gli agenti del calciatore neroverde, su cui però c’è anche la concorrenza del Napoli. Per tale motivo, i bianconeri continuano ad osservare attentamente altre opzioni, soprattutto Alvaro Morata (che resta il preferito assoluto di Massimiliano Allegri). Oltre ai noti Werner, Martial, Firmino e Depay, nella lista dei candidati ci sarebbe pure il nome di Dries Mertens. Dopo aver concluso l’esperienza in terra partenopea, il belga attende la soluzione giusta per rimettersi subito in gioco. Ma l’ex PSV avrebbe rifiutato la corte dei torinesi, a causa del legame forte con il Napoli.

Juventus, Damascelli su Mertens: “Il rifiuto è una stupidaggine”

Una decisione che trova il parere fortemente contrario del giornalista Tony Damascelli, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Il gesto di Mertens è una stupidaggine. Parliamo di un professionista, l’affetto è tutta retorica. Ovviamente la Juventus è il diavolo, quindi meglio evitare il diavolo mentre altrove ci sono solo angeli. Abbiamo avuto scambi tra Real Madrid e Barcellona, tra Glasgow e Celtic“.

Il collega, poi, rincara la dose: “Un ottimo professionista non vuole andare a Torino per rispetto dei tifosi: ma vi rendete conto di cosa stiamo dicendo? Ma rispetto di che cosa? Ti hanno scaricato e tu hai rispetto dei tifosi. Se fosse stato il Milan o l’Inter, Mertens avrebbe firmato fregandosene dei tifosi“.