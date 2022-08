Juventus, manovra di disturbo al Napoli: “Vogliono alzare il costo”

La Juventus è pronta a mettere i bastoni tra le ruote al Napoli per l’affare Raspadori col Sassuolo: “Vogliono alzare il costo”

Il calciomercato estivo è imprevedibile e tutto può cambiare in poche ore. In casa Juventus si continuano a cercare nuovi rinforzi in vista della nuova stagione, proprio come nel Napoli, dove dopo i tanti addii servono diversi nuovi innesti per la squadra di Spalletti.

I partenopei sembrerebbero aver messo nel mirino in maniera seria Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e nel giro della Nazionale italiana. La Juventus però sembrerebbe pronta a mettere i bastoni tra le ruote al Napoli con un solo scopo, quello di alzare il costo.

Calciomercato, la Juventus mette i bastoni tra le ruote al Napoli per Raspadori

Il futuro di Giacomo Raspadori potrebbe cambiare in questa sessione estiva di calciomercato. L’attaccante del Sassuolo infatti lo scorso anno si è messo in mostra mettendo a segno 10 gol e 6 assist in campionato, finendo così nel mirino di diversi club italiani importanti.

Su tutti sembrerebbe essere forte l’interesse del Napoli, che vorrebbe prenderlo per affiancarlo ad Osimhen. A mettere i bastoni tra le ruote ai partenopei potrebbe però essere la Juventus. Sul proprio canale social la giornalista Ludovica Donnarumma ha specificato come la Juventus non sia veramente interessata a Raspadori al momento, ma si sarebbe inserita per farlo rimanere al Sassuolo un altro anno o per far alzare il costo del cartellino. Dunque una mossa che potrebbe complicare le mosse del Napoli.