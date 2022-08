La Samp anticipa il Monza: Galliani bussa alla porta della Juve

Un obiettivo di mercato di Galliani ha scelto la Sampdoria, così l’ex dirigente del Milan ha deciso di riaprire i discorsi per il centrocampista della Juventus

Il calciomercato scoppiettante del Monza non si ferma. Galliani ha intenzione di rinforzare ulteriormente la squadra da qui a fine agosto, piazzando dei colpi che possano garantire alternative di qualità ai titolari, magari puntando su qualche giovane che possa esplodere nel corso della stagione.

L’ad del club brianzolo nei giorni scorsi aveva fatto più di un pensiero su Gonzalo Villar, centrocampista in uscita dalla Roma. Lo spagnolo, dopo un debutto in Serie A molto interessante, è diventando una riserva e nemmeno il prestito al Getafe è riuscito a rivitalizzarlo.

A provarci nuovamente, però, non sarà il Monza. Da quanto filtra, Villar sembra sempre più vicino a raggiungere la Sampdoria di Marco Giampaolo, dove potrà giocare con più continuità in seguito agli addii del duo scandinavo Thorsby-Ekdal.

Calciomercato Monza, sfuma Villar: forte virata su Rovella

Chiusa una porta, si apre un portone. Nell’ultima settimana il nome di Nicolò Rovella era stato accostato ai biancorossi e ora, sfumato Villar, la pista potrebbe concretizzarsi. Nel centrocampo di Allegri sembra ci sarà posto per uno, massimo due giovani e al momento i più papabili sembrano essere Fagioli e Miretti, che sebbene abbiano meno esperienza del classe 2001 in Serie A, sembrano essere visti di buon occhio dal tecnico toscano.

Rovella, quindi, pare destinato ad una cessione in prestito; non si sa ancora se verrà inserito eventualmente un riscatto. Il Monza in queste ore ci sta pensando concretamente, vedremo se Galliani proverà o meno l’affondo decisivo già in questa settimana.