Colpo in attacco, che offerta per il bomber: la Juve ci prova

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: nel mirino un bomber con un’offerta super, tutta la verità

Tra pochi giorni inizierà ufficialmente la stagione: il club bianconero è al lavoro per nuovi colpi in attacco da regalare a mister Massimiliano Allegri.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il profilo avvincente è quello dell’attaccante belga, classe 1987, Dries Mertens, attualmente svincolato dopo l’addio al Napoli. Il rinnovo con il club partenopeo non è arrivato ed ora dovrà prendere una decisione in ottica futura: la Juventus gli avrebbe formulato una proposta con un ingaggio da 5 milioni di euro.

Un’offerta alquanto suggestiva in vista della prossima stagione con Mertens che ha salutato negli ultimi giorni tutti i suoi amici di Napoli e Capri. Un addio che ha fatto male ai tifosi azzurri con un rapporto viscerale con l’attaccante belga.

Calciomercato, non c’è soltanto Mertens in ottica Juve

Non solo Mertens per l’attacco della Juventus, ma piace sempre Luis Muriel, che può dire addio all’Atalanta intorno ai 15 milioni di euro. Una soluzione ottimale potrebbe essere anche quella di Arnautovic, alternativa valida a Dusan Vlahovic. Idee suggestive in vista della prossima stagione con il club bianconero, sempre alla ricerca di giocatori di alto profilo per affrontare un’annata da urlo. Negli ultimi anni c’è stata delusione per gli obiettivi raggiunti a metà: ora la voglia di puntare nuovamente allo Scudetto è davvero tanta.