Icardi cerca squadra, Juventus e Milan rispondono

Per Icardi ancora tutto da decidere il futuro: proposta a Juventus e Milan, ma la risposta arriva immediata

Dove giocherà Mauro Icardi in questa stagione? Al momento l’ex Inter è ancora al Paris Saint-Germain ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Parigi. Il motivo è da ricercare nella grande concorrenza che c’è in attacco nella formazione di Galtier e nella voglia di Icardi di tornare protagonista.

Per farlo ha bisogno di giocare ed allora un addio al Psg è tutt’altro che una ipotesi da scartare. L’argentino cerca squadra anche se di proposte concrete al momento non ne sono arrivate. Dovesse perdurare questa situazione fino a metà agosto, potrebbero aprirsi scenari fin qui inattesi. Icardi, infatti, potrebbe essere proposto nuovamente a Juventus e Milan, con soprattutto i bianconeri che sono alla ricerca di un attaccante. Per entrambi si tratterebbe di un affare, almeno dal punto di vista del cartellino low cost ma con un grande ostacolo.

Calciomercato Juventus e Milan, no ad Icardi

L’idea di riportare Icardi in Serie A non stuzzica Juventus e Milan, frenato dall’elevato ingaggio percepito dal calciatore. Lo stesso che il Psg sarebbe disposto in parte a pagare in caso di prestito al Monza. I brianzoli non hanno ancora perso le speranze di piazzare un grande colpo in attacco e se negli ultimi giorni di mercato Icardi si trovasse ancora alla ricerca di un club, Galliani potrebbe tornare alla carica.

Occhio però anche al Borussia Dortmund che, dopo il dramma di Haller, sono alla ricerca di un attaccante. Icardi potrebbe essere una soluzione interessante alle giuste condizioni. Quelle che non convincono Juventus e Milan.