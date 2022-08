Ormai è addio all’Inter: firma e visite con la nuova squadra

L’Inter pensa di piazzare anche i vari esuberi, che non fanno parte più dei piani di Simone Inzaghi: addio immediato, ecco dove giocherà

L’ad Beppe Marotta è sempre al lavoro per consegnare la rosa definitiva all’allenatore nerazzurro: addio immediato per il big, che è diventato un esubero in pochi mesi.

L’attaccante cileno, Alexis Sanchez, sarà un nuovo giocatore del Marsiglia. L’addio all’Inter è stato immediato con la rescissione consensuale e con una buonuscita di circa 5 milioni di euro lordi. Lo stesso centravanti sudamericano è stato protagonista nell’ultima stagione segnando gol importante e regalando vittorie incredibili, ma non è bastato per lo Scudetto. Con Lautaro e Dzeko, è sempre partito come seconda scelta, ma si è ritagliato uno spazio importante rispetto ai tempi di Antonio Conte.

Ora con il ritorno di Romelu Lukaku, le dinamiche sarebbero cambiate ancora una volta: così la decisione di andar via con un nuovo progetto nella sua carriera.

Calciomercato, Sanchez verso Marsiglia: la situazione da Tudor

Alexis Sanchez è pronto a mettersi in mostra in Francia con il Marsiglia che ha puntato sulle sue qualità per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Tudor. Secondo le ultime news provenienti da Marsiglia, ci sarebbe stato un po’ di malumore dopo la sconfitta in amichevole contro il Milan: i giocatori non sarebbero soddisfatti al massimo dei metodi di lavori dell’ex Verona, che si è messo in gioco da poche settimane alla guida della compagine francese.