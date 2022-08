Mertens all’Inter: Marotta blocca tutto

L’Inter inizia a pensare a Dries Mertens come rinforzo per l’attacco dopo l’addio di Alexis Sanchez: Marotta però blocca tutto

Finalmente il mercato dell’Inter potrebbe subire una nuova accelerata. I nerazzurri dopo gli arrivi di Lukaku e Asllani si sono un po’ arenati, anche a causa dei tanti esuberi in rosa che si sta facendo difficoltà a piazzare. A sbloccare il mercato in entrata potrebbe essere anche l’imminente addio di Alexis Sanchez.

Il cileno libererà un posto in attacco che potrebbe essere occupato da Dries Mertens. Il belga dopo l’addio al Napoli è ancora senza squadra e potrebbe far comodo ai nerazzuri. Ma a bloccare tutto questa volta è Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, Marotta blocca Mertens: ingaggio troppo alto

Una separazione difficile quella tra il Napoli e Mertens, avvenuta questa estate con la scadenza del contratto del belga. Così con l’attaccante disponibile a parametro zero anche l’Inter ci avrebbe fatto un pensiero.

A bloccare tutto però sarebbe stato Beppe Marotta, che avrebbe ritenuto l’ingaggio di Mertens troppo oneroso al momento per le casse dell’Inter. Così la scelta probabilmente sarà quella di andare avanti con Correa e Dzeko come sostituti di Lautaro Martinez e Lukaku per la prossima stagione che sta per iniziare.