Calciomercato Juve, il colpo dipende da Rugani: lo scenario

Daniele Rugani è la chiave per un importante colpo in difesa per la Juventus: ecco come si può risolvere la situazione

Dopo diversi anni alla Juventus a crescere alla spalle del trio Barzagli-Bonucci-Chiellini, Rugani è andato in prestito prima al Rennes e poi al Cagliari, senza però mai riuscire ad imporsi come un inamovibile. Nell’ultima stagione ha vestito nuovamente il bianconero, dove è tornato ad essere una soluzione alternativa ai titolari, collezionando 12 presenze.

La dirigenza ora sta valutando una sua cessione, così da poter reinvestire il tesoretto in un altro colpo. Le pretendenti ci sono, ma molti dettagli sono ancora di sistemare. Ci ha provato l’Empoli, squadra che lo ha lanciato, ma i problemi legati all’ingaggio sembrano insormontabili.

Discorso simile per l’Hellas Verona, con i quali si valuta sempre un prestito. La Juventus preferirebbe di certo una cessione a titolo definitivo, in modo da potersi muovere con più facilità sul mercato.

Rugani, il Galatasaray può essere la chiave per sbloccare Milenkovic

Cessione a titolo definitivo che pare possa soddisfatta dal Galatasaray. Il club turco sembrerebbe pronto ad investire fortemente sul classe ’94. Si parla addirittura di un’offerta da 10 milioni di euro, cifra tutt’altro che di secondo piano per un giocatore che è a tutti gli effetti considerato una seconda linea.

L’entrata garantirebbe alla Juventus di virare forte su Nikola Milenkovic, giocatore della Fiorentina che piace non poco. Il suo contratto in scadenza stuzzica e la sensazione è che l’addio di Rugani porterà inevitabilmente i bianconeri sul serbo, che andrebbe a completare un trio di difesa da sogno con Bremer e Bonucci.