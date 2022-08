Arthur finisce nello scambio: la Juventus ha trovato la soluzione

Arthur Melo, centrocampista della Juventus di Massimiliano Allegri, è un obiettivo di calciomercato del Valencia che potrebbe girare ai bianconeri un altro giocatore

La Juventus di Massimiliano Allegri, nella notte fra sabato e domenica, ha sfidato in amichevole il Real Madrid in occasione della tournée statunitense.

I bianconeri sono stati sonoramente sconfitti dalle Merengues ed hanno ancora molta strada da fare per completare l’organico da mettere a disposizione dell’allenatore livornese per competere ai massimi livelli sia in ambito nazionale che internazionale. Uno dei grandi problemi della Juventus in vista del prossimo anno è senza dubbio la questione legata al futuro del terzino sinistro. Luca Pellegrini, nonostante nell’ultima stagione non abbia giocato malissimo, non ha la caratura per essere un titolare della Juventus, mentre Alex Sandro, in scadenza di contratto nel 2023, attende soltanto l’offerta per lasciare la Vecchia Signora dopo una serie di annate decisamente non soddisfacenti dal punto di vista del rendimento.

Ecco perché in sede di calciomercato la Juventus sta lavorando anche su questo obiettivo, oltre che alla ricerca di un attaccante che possa fare la punta di scorta a Dusan Vlahovic e prendere il posto di Alvaro Morata, sempre più vicino a continuare con l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Nel mirino della Vecchia Signora, per la fascia sinistra, potrebbe finire il profilo di Josè Gaya, terzino del Valencia ora nelle mani di Gennaro Gattuso.

Calciomercato Juventus, Allegri pesca dal Valencia: occhio allo scambio

Nonostante sia in scadenza di contratto nel 2023, la Juventus potrebbe chiedere Gaya in prestito al Valencia di Gattuso, magari attraverso un rinnovo di contratto ad hoc da parte della società spagnola. In cambio, i bianconeri potrebbero mettere sul piatto un obiettivo sul quale il club iberico sta lavorando da diversi giorni: stiamo parlando di Arthur Melo, arrivato alla Continassa nello scambio con il Barcellona per Miralem Pjanic.