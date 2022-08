Juventus, via in tre per finanziare il doppio colpo spagnolo

La Juventus deve continuare a intervenire sul mercato per completare la rosa e servono le cessioni per finanziare due colpi dalla Spagna

Tre colpi stellari messi a segno dalla Juventus fino ad ora: il ritorno di Paul Pogba e i nuovi arrivi Angel Di Maria e Gleison Bremer. Il ritorno del francese però non è andato come si sperava a causa dell’infortunio al menisco del ginocchio destro che lo terrà fuori per diverso tempo.

Così la Juventus dovrà intervenire nuovamente sul mercato per trovare un sostituto di Pogba e completare la rosa. A finanziare i colpi saranno sicuramente le uscite degli esuberi. Tre addii per finanziare due arrivi dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, obiettivi Morata e Saul: tre cessioni per finanziarlo

La Juventus deve ancora fare diverse mosse sul mercato per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. I due obiettivi per centrocampo e attacco al momento sembrerebbero essere Saul e Alvaro Morata dell’Atletico Madrid.

Il centrocampista spagnolo, valutato circa 10-15 milioni, sarebbe il sostituto ideale dell’infortunato Pogba mentre il bomber spagnolo, valutato circa 20 milioni, sarebbe una priorità per Allegri da affiancare a Dusan Vlahovic. A finanziare i due colpi potrebbero essere tre uscite. La prima sarebbe quella di Adrien Rabiot, centrocampista che in bianconero ha deluso e che porterebbe alle casse della Juventus circa 15 milioni. Gli altri due addii sarebbero invece in difesa, ovvero Daniele Rugani e Luca Pellegrini, valutati rispettivamente intorno ai 3 milioni il centrale e 7 milioni il terzino. Dunque tre esuberi da piazzare per riuscire a regalare ad Allegri altri due colpi.