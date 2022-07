McKennie e Pogba ko, la Juventus scatenata sul mercato

Massimiliano Allegri sta continuando a perdere pezzi importanti: anche McKennie si è infortunato dopo Pogba, la Juve di nuovo sul mercato

Problemi a non finire per la Juventus, che dovrà perdere anche Weston McKennie. Il centrocampista statunitense si è infortunato alla spalla alla vigilia dell’ultima amichevole dei bianconeri contro il Real Madrid.

Per Allegri si aggiungono così dinamiche negative all’interno della sua rosa. Come svelato dal quotidiano “La Stampa”, la Juventus tornerà sul mercato mettendo a segno altri colpi importanti a centrocampo. Il primo nome della lista resta sempre quello di Leandro Paredes, centrocampista argentino del PSG, che conosce molto bene la Serie A dopo essersi messo in mostra con Roma ed Empoli.

Gli altri top player nel mirino sono Fabian Ruiz del Napoli in scadenza nel 2023, Saul dell’Atletico Madrid che non rientra più nei piani di Simeone; infine ci sarebbe anche Torreira, tornato all’Arsenal dopo l’esperienza in prestito alla Fiorentina.

Calciomercato Juventus, problemi a centrocampo per Allegri

Tanti nomi sul taccuino della dirigenza bianconera per rinforzare ancora la compagine bianconera in vista della prossima stagione. Ora bisognerà capire anche la scelta di Paul Pogba per quanto riguarda l’operazione al menisco, a cui si dovrà sottoporsi nelle prossime ore. Per McKennie, infine, lussazione alla spalla con lo stesso giocatore che non è sceso in campo contro il Real Madrid: per lui si prospettano circa due mesi di stop prima di rientrare a disposizione di Allegri. La Juventus vuole correre subito al riparo per puntellare la rosa bianconera.