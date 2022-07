Ritorno di fiamma, Allegri ci prova: l’esubero nell’affare

La Juve non ha ancora perso le speranze di arrivare all’obiettivo inseguito da mesi: spunta una possibile contropartita tecnica

Scossa dall’inaspettato quanto doloroso stop di Paul Pogba, la Juve ha dovuto cambiare in corsa le strategie di un mercato che, nelle intenzioni della dirigenza, non avrebbe più dovuto regalare grandi sussulti, dopo gli arrivi di Di Maria, Gleison Bremer, e dello stesso centrocampista francese. La necessità di pumtellare il centrocampo però, unita a quella di regalarsi un vice Vlahovic, continua ad occupare l’agenda di Federico Cherubini e soci. Che tuttavia non sono insensibili alle possibili occasioni che il mercato può ancora offrire.

Per diversi mesi la Juve ha inseguito invano un calciatore, che gioca in Bundesliga, il quale non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno del 2023. Il club tedesco non ha ancora trovato l’accordo col serbo, nonostante diversi rilanci in sede di trattativa. L’intenzione non è solo quella di legare il giocatore al club per il suo indiscusso tasso tecnico, ma anche di evitare che, tra ormai pochi mesi, l’esterno possa accasarsi a zero presso altri lidi. Lasciando così col cerino in mano la società proprietaria del cartellino.

La Juve torna su Kostic: ecco la nuova idea di Allegri

Già inseguito durante tutta la scorsa estate dalla Lazio – e ancor prima dall’Inter di Antonio Conte – Filip Kostic è ancora un giocatore dell’Eintracht Francoforte. Il braccio di ferro con la società per il rinnovo del conttatto prosegue. Il fatto che il club, grazie alla vittoria dell’Europa League, disputerà la prossima Champions League, non è stata una calamita sufficiente per convincere lo slavo a legarsi in modo pluriennale con la sua squadra. Ecco allora che, nonostante non sia esattamente una priorità come ruolo occupato in campo, la Juve potrebbe riprovarci a stretto giro di posta.

La nuova idea della dirigenza bianconera è quella di inserire nell’affare Luca Pellegrini, considerato cedibile dal tecnico Allegri. La valutazione di Kostic, che sarebbe intorno ai 25 milioni, è ormai crollata a 15-17 per via del contratto che si approssima sempre più alla scadenza. Con un piccolo esborso cash, e con la contropartita rappresentata dall’Ex Roma, i bianconeri possono mettere a segno un grande colpo.