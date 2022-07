La Juve ‘rivede’ Guardiola: nuovo super scambio col City

Juventus e Manchester City potrebbero portare a termine un altro scambio tre anni dopo quello che ebbe come protagonisti Danilo e Joao Cancelo

La Juventus ‘rivede’ Guardiola, o meglio il Manchester City per quello che sarebbe il secondo super scambio nel giro di tre anni. Il primo è andato in porto nell’agosto di tre anni fa, con protagonisti Joao Cancelo e Danilo.

Entrambi sono diventati dei punti fermi delle rispettive squadre: il portoghese ha fatto un balzo di qualità impressionante tanto che sarebbe riduttivo definirlo un laterale, il brasiliano ha regalato ai bianconeri esperienza e grande professionalità. L’ex Real è un giocatore preziosissimo per Allegri, come in precedenza lo è stato per Sarri e Andrea Pirlo. Adesso a traslocare da Torino a Manchester potrebbe essere Arthur, profilo che per caratteristiche tecniche e stile di gioco piace senz’altro all’allenatore catalano.

Su di lui è forte il Valencia di Gattuso, ma l’ex Barcellona è poco allettato all’idea di approdare in una squadra che non potrà certo lottare per obiettivi importanti. Peraltro si tratta sul semplice prestito, con la Juve che dovrebbe pure contribuire al pagamento di parte dell’ingaggio da 5 milioni netti. Arthur al City, in cambio di Ilkay Gundogan che, stando ad alcune indiscrezioni, Cherubini e soci valuterebbero per sopperire all’assenza causa infortunio di Pogba.

Calciomercato Juventus, Arthur-Gundogan come Cancelo-Danilo: i dettagli

Trentadue anni il prossimo ottobre e in scadenza fra un anno, il tuttocampista tedesco è molto stimato alla Continassa ma ovviamente avrebbe un valore economico inferiore rispetto ad Arthur. Juve e ‘Citizens’ potrebbero accordarsi per uno scambio non alla pari, in stile proprio Danilo-Cancelo: Gundogan in bianconero per 30 milioni, il brasiliano cresciuto nel Gremio alla corte di Guardiola per 40, con il club presieduto da Andrea Agnelli che eviterebbe così una minusvalenza.