Un bomber per Allegri, il piano C della Juventus è un clamoroso tradimento

Allegri ha la necessità di avere un altro attaccante in rosa: Morata e Arnautovic le prime opzioni, ma il piano C è un clamoroso tradimento

Un attaccante per Allegri. La Juventus vuole comprare ancora e in cima alle priorità del tecnico bianconero c’è un attaccante che possa giocare insieme o in alternativa a Vlahovic.

Dopo Pogba, Di Maria e Bremer, Cherubini dovrà quindi calare il poker con un rinforzo nel reparto offensivo che inizierà il campionato ancora privo di Federico Chiesa. Il nome in cima ai desideri di Allegri è quello di Alvaro Morata ma riuscire a trovare la quadra con l’Atletico Madrid non è certo semplice. Non lo è per una questione economica, ma soprattutto tecnica: Simeone ha già perso Suarez e prima di privarsi di Morata vuole un sostituto. Lo spagnolo in cima alla lista degli obiettivi della Juve, ma subito dietro c’è Arnautovic. L’attaccante austriaco però è stato dichiarato incedibile dal Bologna e convincere i rossoblù si prospetta come una ripida montagna da scalare. Ed allora spazio al piano C che rappresenterebbe un clamoroso tradimento.

Calciomercato Juventus, il piano C per l’attacco

Morata o Arnautovic per la Juventus, ma se non dovesse essere possibile accontentare Allegri, ecco la necessità di virare su un altro nome. L’occasione che potrebbe nascere a fine mercato porta a Dries Mertens, fresco di addio ufficiale al Napoli. Il belga non ha ancora una nuova squadra e potrebbe arrivare gratis.

Il suo legame con la piazza azzurra è forte, ma l’idea di chiudere la carriera al vertice – soprattutto nell’anno del Mondiale – potrebbe stuzzicarlo e invitarlo quanto meno a riflettere. Mertens rappresenterebbe un’idea da fine mercato con la Juve che gli offrirebbe un anno di contratto con ingaggio da 2,5 milioni. Un piano C da tenere nel cassetto, pronto a spuntare fuori se i veri obiettivi bianconeri dovessero fallire.