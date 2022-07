Scaricato dal PSG: l’esubero che fa gola a Marotta

L’Inter è a caccia di altri colpi di spessore: occasione ghiotta direttamente da Parigi, adesso l’Inter può puntarvi

Non è un mistero che l’obiettivo dell’Inter sia la conquista della seconda stella. Dopo aver visto i cugini rossoneri alzare la coppa dello scudetto al cielo, il club di Steven Zhang ha già messo a segno diversi colpi di spessore nell’attuale sessione di calciomercato.

Dal tanto chiacchierato ritorno di Lukaku a Onana e Bellanova, passando per Asllani e Mkhitaryan, le operazioni per il club meneghino non sembrerebbero terminate.

Addio Dumfries: l’Inter punta l’erede

Secondo il portale ‘bfmtv.com’, il PSG ha già chiare le idee per il prosieguo dell’attuale sessione di calciomercato. Ed uno dei profili finiti ormai nel dimenticatoio e sulla lista delle uscite dalla società francese è certamente quello di Layvin Kurzawa, terzino francese in scadenza il 30 giugno 2024 con il PSG. Un profilo gradito a diverse squadre, Inter in primis. Se Marotta dovesse effettivamente mettere a segno la cessione, con plusvalenza, di Denzel Dumfries, allora Kurzawa diventerebbe una delle grandi occasioni per l’estate interista.

Kurzawa rimane, come riportato, nel mirino del Nizza anche se l’Inter resta alla finestra pronta a monitorare gli sviluppi sul futuro del terzino. Con Dumfries in uscita, Kurzawa può diventare una prorità per la squadra di Simone Inzaghi.

Nell’ultima stagione Kurzawa non ha praticamente mai giocato, anche a causa degli infortuni: il suo rilancio in Serie A con la maglia dell’Inter può diventare una possibilità concreta.