Juventus, ora c’è la firma fino al 2026

La Juventus continua a lavorare senza sosta per nuovi colpi da regalare ad Allegri: ora è vicina la firma fino al 2026

Non ci voleva l’infortunio di Paul Pogba, che si opererà nelle prossime ore al menisco direttamente negli Stati Uniti. Il club bianconero lavora costantamente per arrivare a giocatori di assoluto valore.

La Juventus starebbe pensando ad innesti soprattutto tra centrocampo ed attacco: con l’arrivo di Bremer, si è sistemato molto nella zona difensiva con l’ex Torino. Nei giorni scorsi si era diffusa anche la voce per un possibile colpo di Yannick Carrasco, che è stato protagonista nell’ultima stagione con la maglia dell’Atletico Madrid. Il giocatore belga è stato accostato anche al club bianconero e ad altri club importanti di Premier, come il Newcastle, che hanno tentato di pagare la clausola dei 60 milioni.

Calciomercato Juventus, Carrasco verso il rinnovo stellare

Attraverso il suo agente, Pini Zahavi, il belga ha chiesto un aumento di stipendio all’Atletico per un nuovo accordo che potrebbe arrivare con la firma fino al 2026. Cifre importanti per continuare la sua avventura suggestiva sotto la gestione di Simeone. Carrasco proverà a convincere la dirigenza spagnola dopo una stagione davvero da urlo: un rinnovo a cifre importanti per provare così a collezionare nuovi successi importanti. La Juventus sembrerebbe così ormai tagliata fuori per puntare ad innesti alternativi in vista della prossima stagione.