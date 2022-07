Zaniolo al Tottenham: lo scambio che mette ko la Juventus

Il Tottenham di Conte e Paratici irrompe su Nicolò Zaniolo: il possibile scambio per battere la Juventus

“L’interesse delle grandi squadre mi fa piacere: se pensano a te vuol dire che vali. E questo no, non mi distrae né mi fa montare la testa. Piuttosto mi alleno ancora più motivato: voglio dimostrare che sia giusto essere accostato a questi top club”.

“Via dalla Roma? Se dovesse succedere, mi mancherebbero tante persone. Il paragone con Dybala mi sembra anche eccessivo. Lui è unico, un giocatore fantastico, fortissimo. Vediamo. La vita è imprevedibile, non si sa mai cosa succede. Io mi alleno. E aspetto”. Qualche settimana dopo queste dichiarazioni di Nicolò Zaniolo, Paulo Dybala è diventato un compagno di squadra del talento giallorosso e, in seguito al raffreddamento della pista Juventus, sul giocatore è piombato il Tottenham di Conte e Paratici. Gli ‘Spurs’ sarebbero pronti a tornare alla carica per il classe 1999: ecco il possibile scambio per battere la Juve.

Calciomercato Juve, il possibile scambio tra Tottenham e Roma per Zaniolo

Nonostante l’arrivo di Dybala, la Roma non ha la necessità di cedere Zaniolo e continua a chiedere 50 milioni di euro. Per l’esterno giallorosso è sempre aperta anche l’ipotesi rinnovo. In caso di assalto imminente, Paratici potrebbe così mettere sul piatto un’importante contropartita tecnica per Mourinho. Un profilo gradito ai giallorossi potrebbe essere quello di Lo Celso. L’argentino, accostato anche alla Juventus, è valutato circa 20 milioni di euro e abbasserebbe notevolmente il conguaglio economico per Zaniolo. La palla passa ora alla Roma, con la Juventus che è invece avvisata.