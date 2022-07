Milan, ultimatum per il big: il punto

Il Milan non vuole più aspettare e lancia un ultimatum per il big

Il Milan continua a lavorare in chiave mercato per regalare a Stefano Pioli un grande colpo in attacco. I nomi che circolano sono diversi ma quello più caldo è sempre Charles De Ketelaere.

Il gioiello belga non si è ancora riuscito a sdoganare dal Club Bruges. Il Milan continua a lavorare per cercare di chiudere al più presto la trattativa. I rossoneri si trovano in Austria dove sta proseguendo la preparazione estiva. Maldini e Massara continuano ininterrottamente a lavorare sul mercato, con particolare attenzione al nuovo difensore centrale (Tanganga il preferito), ma anche sul fronte De Ketelaere, anche se la trattativa sembra essere in una fase di stallo.

Milan, ultimatum al Bruges per De Ketelaere

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, il Milan avrebbe dato l’ultimatum al Bruges. I rossoneri avrebbero informato il club belga che non intendono aspettare oltre 24-36 ore per avere una risposta definitiva in merito all’ultima offerta formulata per De Ketelaere. Offerta di circa 33 milioni di euro, bonus compresi, più una percentuale sulla futura rivendita. Il Milan sta seguendo da vicino anche Ziyech e Stengs, di conseguenza se l’affare per il classe 2001 non dovesse sbloccarsi nelle prossime ore, i campioni d’Italia virerebbero su altri obiettivi.