Colpo dalla Liga, Allegri si gioca la carta Arthur: le big sono avanti

In casa Juventus è già partita la caccia all’erede di Matthijs de Ligt: sul talento della Liga incombono però le big d’Europa

La storia d’amore tra la Juventus e Matthijs de Ligt – per la verità mai sbocciata nello splendore che tutti si sarebbero attesi al momento dell’acquisto – pare già finita. Sul difensore olandese, già inquieto da mesi e sul quale pendeva il forte interesse di alcune big, è piombato infatti il Bayern Monaco, che si appresta a concludere la trattativa entro la fine di questa settimana.

Se l’ex Ajax rappresenta certamente un sacrificio tecnico nello scacchiere di Allegri – quest’anno de Ligt, complice anche l’addio di Chiellini – sarebbe stato il pilastro della difesa bianconera – altrettanto non può dirsi di altre cessioni che ormai sono nell’aria. E che appartengono alla categoria – sempre più numerosa – degli esuberi tecnici. Utili però ad essere inseriti in trattative che, guarda caso, dovrebbero far arrivare alla Continassa uno o più profili in grado di sostituire il giocatore olandese. Uno di questi è il brasiliano Arthur Melo. Da tempo nella lista dei partenti.

Juve all’assalto di Koundé: concorrenza spietata

Infortuantosi – ma il tendine del ginocchio sinistro aveva già fatto soffrire il giocatore – durante il match di Nations League tra la sua Francia e la Croazia – risalente ad oltre un mese fa – Jules Koundé è finito sotto i ferri per esser pronto in vista della prossima stagione. Il forte difensore transalpino del Siviglia sembrava ormai essersi promesso al Chelsea, ma proprio lo stop con conseguente intervento chirurgico ha raffreddato l’interesse dei Blues. Che hanno successivamente ‘ripiegato’, in quel ruolo, su un certo Kalidou Koulibaly. Appurato il pieno recupero del giocatore, i Blues sarebbero ora tornati alla carica, ma devono fare i conti con l’agguerrita concorrenza del Barcellona. E anche della Juve, che ha già pronto sul tavolo uno scambio con cash.

L’idea dello staff tecnico bianconero sarebbe quella di inserire nell’affare Koundé – ideale per sostotuire de Ligt – il cartellino di Arthur Melo, giocatore non più utile alla causa. Per il brasiliano, già visto in Liga con la maglia del Barça, sarebbe un ritorno in Spagna, in una delle squadre più attrezzate per la lotta al vertice. Proprio il club blaugrana però, sembrerebbe più avanti nella trattativa per Koundé, avendo avviato da tempo dei contatti con l’entourage del calciatore.