Bremer tra Inter e Juve, ore decisive: cosa sta succedendo

La Juventus e l’Inter si stanno contendendo l’acquisto di Gleison Bremer del Torino: ore decisive per il futuro del brasiliano, le ultime

È Derby d’Italia per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, di proprietà del Torino, si appresta a lasciare a breve il club granata. Juventus e Inter si stanno contendendo il suo acquisto: è l’obiettivo primario per entrambe le società in ottica retroguardia. Fino a qualche giorno fa sembrava che l’approdo del centrale alla ‘Beneamata’ fosse quasi scontato, visto che i nerazzurri hanno raggiunto da tempo l’accordo totale con il calciatore.

Nelle ultime ore, però, ‘La Vecchia Signora’ sta fortemendo compromettendo il trasferimento in questione. La dirigenza bianconera ha chiuso nella serata di ieri la cessione di de Ligt al Bayern Monaco, accettando il rilancio dei tedeschi da 70 milioni di euro più 10 di bonus. A breve andrà in scena un incontro tra l’Inter e il Torino, con l’intenzione di chiudere la pratica. Beppe Marotta vuole accelerare il più possibile al fine di scacciare l’ingombrante ombra dei torinesi. Qualora il summit di oggi non dovesse essere risolutivo, la Juve avrebbe grandi possibilità di soffiare Bremer ai rivali di sempre, visto che è in grado di sfruttare l’ingente somma di denaro che entrerà nelle casse del club avanzando una proposta più elevata al patron Cairo (richiesta sui 40 milioni).

Juventus e Inter, ore decisive per Bremer: in arrivo Trimboli

E l’ex Atletico Mineiro non rifiuterebbe di certo tale opportunità. Quelle che stiamo vivendo adesso sono ore assolutamente caldissime e decisive. A dimostrazione di ciò, secondo quanto riferisce in esclusiva ‘Calciomercato.it’, è in arrivo in Italia Frank Trimboli, il numero uno dell’agenzia che cura gli interessi del classe ’97. Il rapporto tra Trimboli e la Juventus è eccellente. Da sottolineare anche che si occupò in prima persona dell’affare Eriksen. Si avvicina il momento della verità, la telenovela Bremer sta per finire.