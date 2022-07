Proposto il difensore: la Juventus riflette e pensa allo scambio

Victor Lindelof, difensore centrale del Manchester United, potrebbe essere proposto alla Juventus di Massimiliano Allegri: le ultimissime notizie di calciomercato

In questi giorni, il calciomercato della Juventus potrebbe avere un’accelerata radicale. I bianconeri, che all’inizio della scorsa settimana hanno presentato alla stampa e alla tifoseria gli arrivi di Angel Di Maria e Paul Pogba, ora sono al lavoro principalmente per il reparto difensivo, in particolare al centro.

Matthijs de Ligt infatti, giocatore olandese approdato alla Vecchia Signora dall’Ajax nel 2019, è sempre più vicino a vestire la maglia del Bayern Monaco. Il classe 1999, dopo tre stagioni con la casacca della Juventus, ha ottenuto tre trofei, tutto in ambito nazionale, ma le tre gestioni che si sono susseguite non lo hanno convinto dal punto di vista progettuale. In quest’ottica ecco la scelta Bayern Monaco, una società, quella tedesca, sempre ai vertici del suo calcio nazionale e, soprattutto, del panorama europeo.

Per la sostituzione, nel mirino, ci sono diversi nomi in casa Juventus. Il profilo più ambito sembra quello di Pau Torres, difensore centrale spagnolo del Villarreal. Il giocatore iberico, valutato circa 50 milioni dalla sua società, è la prima scelta di Massimiliano Allegri. Non solo, vista l’imminente partenza di de Ligt e l’addio direzione Los Angeles di Chiellini, la Juventus potrebbe anche decidere di optare per un ulteriore colpo in retroguardia. Dal Manchester United sarebbe stato proposto il nome di Victor Lindelof.

Calciomercato Juventus, offerto Lindelof: la situazione

Victor Lindelof, difensore centrale svedese del Manchester United, ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, ma non sembra convincere troppo la dirigenza della Juventus, considerando anche le prestazioni altalenanti delle ultime stagioni. In ogni caso, la Vecchia Signora, anche per liberarsi di un ingaggio pesante, potrebbe mettere sul piatto, nell’ottica di uno scambio secco, il profilo di Adrien Rabiot, centrocampista francese in scadenza di contratto nel 2023.