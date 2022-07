Juventus, de Ligt al Bayern: “Credo che un accordo ci sia”

Le strade di Matthijs de Ligt e la Juventus potrebbero presto dividersi: arriva l’annuncio in diretta sull’accordo col Bayern

L’aria che tira in casa Juventus è certamente quella di una probabile separazione imminente con Matthijs de Ligt. Il difensore acquistato dall’Ajax tre anni fa per 85 milioni di euro, adesso sembrerebbe pronto a lasciare i bianconeri, soprattutto dopo la scorsa stagione deludente.

La Juventus non fa sconti per il centrale olandese e vuole cercare di monetizzare al massimo la sua uscita. Sulle sue tracce è forte il pressing del Bayern Monaco, con il direttore sportivo, Hasan Salihamidzic, che ieri è arrivato a Torino per parlare con la Juventus di de Ligt. Arriva in diretta radiofonica l’annuncio su un possibile accordo.

Calciomercato Juventus, de Ligt-Bayern: “Accordo sulla valutazione”

La Juventus continua a trattare con il Bayern Monaco per l’uscita di Matthijs de Ligt. Ieri le due dirigenze si sono incontrate e qualche passo in avanti per il passaggio del difensore in Germania potrebbe essere stato fatto. Nel frattempo ai microfoni di ‘Radio Radio’ il giornalista Sandro Sabatini ha affermato: “Non stupiamoci se tra la richiesta della Juventus e l’offerta del Bayern c’è un divario di 20 milioni. Alcune volte i bonus sono ridicoli, di fatto sono pagamenti rateizzati. Per essersi messi al tavolo della trattativa ed essere andati via dopo un’ora, credo che un accordo sulla valutazione in linea di massima ci sia”.

Mentre il giornalista Romeo Agresti esprime la sua considerazione sull’affare dichiarando: “La trattativa tra la Juventus e il Bayern non è partita per chiudersi così rapidamente come si poteva immaginare. Questa pioggia di denaro per de Ligt, sta bloccando le altre operazione, ma col tempo è destinata a sistemarsi”. Dunque il futuro di de Ligt si avvicina sempre di più al club bavarese.