“Imbarazzante”: Inter, Dybala alla Roma scatena il caos

I tifosi dell’Inter non le mandano a dire e, sui social, si scatenano contro i vertici nerazzurri: delusione e rabbia per Dybala alla Roma

Sono state settimane bollenti che hanno visto avvicinarsi a grandi passi l’approdo di Paulo Dybala in maglia nerazzurra. Dopo i continui colloqui tra Beppe Marotta e l’entourage dell’attaccante, la ‘Joya’ ha alla fine preferito cercare fortuna altrove.

Non troppo lontano dall’Inter di Inzaghi, visto che l’argentino è pronto ad approdare nella Capitale e vestire la casacca giallorossa. Ha vinto Mourinho, esultano i sostenitori della Roma: a quelli nerazzurri, invece, solo tanta, tantissima delusione.

Dybala-Roma, Inter devastata: “Gestione imbarazzante”

E tra i ‘colpevoli’ di turno per la tifoserie interista vi è in primis la proprietà, più volte criticata e adesso nuovamente al centro di aspre polemiche. Il parere dei sostenitori nerazzurri, su Twitter, non lascia innocenti. Suning, Zhang ma anche Beppe Marotta hanno scatenato l’ira dei supporters interisti che Dybala lo vedevano già, da settimane, calcare virtualmente i campi della Pinetina. “Gestione mediatica imbarazzante. Marotta qui veramente malissimo“. Un tifoso, invece, si lascia andare ad un più che ironico: “Grazie, presidente!”. I tifosi, però, non si fermano: “Oggi si tocca il punto più basso dell’era Suning, il non acquisto di Dybala dimostra come questa società tiri solo a campare“.

Ritorna, prepotente, l’hashtag ‘SuningOut’ mentre anche Marotta è considerato tra i maggiori artefici del flop che vedrà la ‘Joya’ vestirsi di giallorosso nelle prossime ore. “Marotta Masterclass”, cita un tifoso che paragona l’arrivo del 33enne Mkhitaryan a quello mancato del 28enne Dybala.

Ecco alcuni dei tweet di protesta contro i vertici nerazzurri, dopo la trattativa sfumata per Paulo Dybala:

Gestione mediatica su #Dybala imbarazzante. Ho sempre difeso l’operato di #Marotta, qui veramente malissimo. #Inter — Federico Spinelli (@fede_spi) July 18, 2022

Con Lukaku in prestito secco, con Dzeko che si avvicina ai 37, con Correa che è più rotto che altro, è riuscito a farsi scappare Dybala a 0…

Grazie Pres! #SuningOut pic.twitter.com/l3nqy5n1gy — Il Barix (@bareaedoardo) July 17, 2022

credo che oggi si possa toccare il punto piu basso dell’era #suning all’#inter. il non acquisto di #dybala dimostra ancora una volta come questa proprietà tiri solo a campare. Manca la ciliegina di farci fottere #Bremer e siamo apposto.#SuningOut — Ludo06 (@Ludo0622) July 18, 2022

Quindi l’#Inter prende #Mkhitaryan (33 anni) a 0 offrendogli uno stipendio da 4,5 mln e la #Roma prende #Dybala (28 anni) a 0 offrendogli uno stipendio da 4,5 mln + bonus MAROTTA MASTERCLASS pic.twitter.com/AITRpwno8N — Il Pittore di Vitry-Sur-Seine (@Adlinismo_) July 18, 2022