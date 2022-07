L’Inter perde anche Bremer: “Va alla Juventus”

Il futuro del difensore brasiliano del Torino, Gleison Bremer, resta sempre in bilico: la Juventus potrebbe avere la meglio

Ad un passo dall’Inter, ma ora le dinamiche sembrano essere cambiate: con l’ormai cessione di de Ligt al Bayern Monaco, la Juventus potrebbe provare il sorpasso decisivo per il centrale brasiliano.

Saranno ore bollenti per decidere il futuro di Bremer. Il centrale brasiliano del Torino sarà ceduto come promesso da Urbano Cairo, ma non si conosce con certezza la sua destinazione. L’Inter sembrava ormai ad un passo, ma con la cessione di de Ligt al Bayern Monaco la Juventus potrebbe provare il sorpasso per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Un’idea suggestiva per provare così a beffare la società nerazzurra, da sempre sul giocatore brasiliano del Torino. La cessione avverrà nei prossimi giorni, ma non è ancora detta l’ultima parola per quanto riguarda la squadra.

Calciomercato Juventus, Bremer verso il sì

Così è arrivata anche la curiosità del giornalista, Ilario Di Giovambattista, che ha svelato ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Alla fine andrà alla Juventus. Ormai da 10 giorni il Bayern Monaco è tambureggiante per de Ligt, inoltre a me risulta che siamo più sui 90 milioni che sugli 80. La Juventus ne darà circa 40 al Torino per Bremer”. Nel mirino del club bianconero ci sarebbe anche il difensore spagnolo del Villarreal, Pau Torres, ma ora il centrale brasiliano è l’obiettivo numero uno della Juventus per regalare un colpo importante in difesa ad Allegri.