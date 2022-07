L’ex Juventus in prestito: Maldini lo porta a Milano

Il calciomercato del Milan può registrare una clamorosa sorpresa per la squadra di Pioli: Maldini si prende l’ex bianconero

Il Milan di Stefano Pioli lavora giorno dopo giorno, correndo verso l’esordio in Serie A contro l’Udinese. Mancano poco più di tre settimane all’inizio del nuovo campionato ed i rossoneri non smettono di pensare a quelle che potrebbero essere le operazioni da portare a termine nell’attuale sessione di calciomercato.

Potenziare la rosa del tecnico per continuare a competere ai vertici in Italia, ben figurando anche in Europa. In tal senso, Paolo Maldini e Ricky Massara pensano ad un nome che la Serie A conosce molto bene e che potrebbe quindi fare al caso del ‘Diavolo’ già nelle prossime settimane.

Il Barcellona lo scarica: in prestito al Milan

Secondo quanto viene riferito da ‘Fichajes.net’, il Milan avrebbe posto le sue attenzioni su una vecchia conoscenza del calcio italiano. Miralem Pjanic, 32 anni e ancora sotto contratto fino al 2024 con il Barcellona. Il bosniaco, reduce dal prestito al Besiktas, ha fatto rientro in Catalogna dove, però, non è il benvenuto. Perchè Xavi non ha la minima intenzione di puntare su di lui per l’anno prossimo e dopo il contestato e deludente scambio con Arthur, per Pjanic potrebbero riaprirsi le porte della Serie A.

In particolar modo quelle di Milanello, visto che Maldini starebbe valutando l’eventuale assalto in prestito con opzione di riscatto. Un’ipotesi possibile ma che dovrà fare i conti con il ricchissimo ingaggio percepito da Pjanic, di circa 16 milioni. Scoglio difficile da superare ma che il club di via Aldo Rossi proverà ad aggirare.

Nell’ultima stagione con il Besiktas, Pjanic ha collezionato 26 presenze con 4 assist vincenti, tra campionato e coppe.