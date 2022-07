Porte chiuse: il pupillo di Inzaghi non può arrivare

Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo: Inter e non solo, adesso il pupillo di Inzaghi rischia di non arrivare

L’Inter di Simone Inzaghi sta lavorando in attesa di esordire in Serie A, il prossimo 13 agosto, in casa del Lecce. Nel frattempo le ultime scelte di Ausilio e Marotta hanno regalato non poche novità alla rosa del tecnico piacentino.

Il rumoroso ritorno di Romelu Lukaku, oltre agli arrivi ufficiali di Onana, Mkhitaryan e Asllani, tra gli altri. Attenzione, però, perché le scelte dell’Inter in sede di calciomercato non finiscono qui.

Inter e non solo: il difensore resta ‘bloccato’

Ed un’occasione, già ventilata nelle ultime settimane, potrebbe complicarsi e sfumare definitivamente. Il pupillo di Inzaghi si allontana: si tratta di Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio potrebbe essere al centro di un contratto con l’allenatore piacentino: il difendore vorrebbe vestire la maglia dell’Inter ma al momento la situazione è complicata.

Tutta bloccata, dovrebbe partire una pedina (de Vrij l’indiziato) ma l’olandese, accostato al Napoli, ha un ingaggio importante per il club azzurro. Difficile il ritorno al Milan: l’ipotesi Inter resta bloccata sia per l’età del giocatore (compirà 35 anni il prossimo febbraio) sia perchè ha ancora un contratto lungo con la Lazio fino al 30 giugno 2025.

Situazione in divenire, dunque, con Acerbi che è al momento è lontano dal conoscere il suo futuro.