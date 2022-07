Asensio al Milan, nuova offerta: spunta la scadenza

Il calciomercato del Milan continua a passare dal nome di Marco Asensio: c’è la nuova offerta per il gioiello del Real Madrid

Il Milan lavora senza sosta per portare i colpi necessari a Pioli, nelle zone del campo dove i rossoneri hanno maggiori necessità. Tra queste, per rimanere competitivi in Serie A e provare ad avanzare anche in Champions, vi è certamente la trequarti.

Da De Ketelaere ad Asensio, il cui futuro sembra adesso vicinissimo ad una svolta. Secondo quanto viene riportato stamattina da ‘ElNacional.cat’, in casa Real Madrid sarebbe stata definita una strategia per quanto riguarda il calciomercato estivo.

Asensio, addio Real: pronti 28 milioni

Florentino Perez, infatti, in anticipo con l’inizio della nuova Liga ha intenzione di chiudere ogni trattativa in entrata ed uscita. Puntellare e completare la rosa da consegnare ad Ancelotti, dunque, il prima possibile. Tra i nodi da sciogliere resta soprattutto quello legato a Marco Asensio. In scadenza nel giugno 2023, il gioiello maiorchino viene valutato 30 milioni ed al momento nessun club ha sfiorato la cifra. Il Milan è in primissima fila ma non ha proposto oltre la metà di quanto chiesto dai ‘Blancos’: l’agente Jorge Mendes è al lavoro ma in questo momento non risulterebbe nessuna trattativa calda per il jolly del Real. A farsi avanti sarebbe però il Newcastle, convinto della bontà dell’operazione Asensio e disposto a mettere sul piatto 28 milioni di euro.

Una cifra di tutto rispetto che può convincere il Real Madrid a lasciar partire il giocatore, per evitare il rischio di perderlo a zero tra meno di un anno. Ecco quindi che all’orizzonte, per il Milan, potrebbe esserci un’inattesa beffa. Attenzione, però. Perchè la proposta dei ‘Magpies’ ha una scadenza, oltre la quale, cesserà di essere valida.

O il Real Madrid darà una risposta entro e non oltre il 31 luglio o il Newcastle guarderà altrove per rinforzare la rosa di Howe.