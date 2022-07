Dybala mela della discordia nell’Inter: Marotta non molla

Paulo Dybala potrebbe essere la ‘mela della discordia’ in casa Inter: Marotta non molla e va contro Inzaghi e Ausilio

Dopo 15 giorni dalla scadenza del contratto con la Juventus, Paulo Dybala è ancora svincolato. Uno scenario imprevedibile per chiunque, vista la caratura del giocatore e i tanti club che continuano a corteggiarlo. Come sappiamo da tempo, la prima squadra a farsi avanti per la ‘Joya’ è sempre stata l’Inter, con la quale sembrerebbe esserci un principio di accordo da tempo.

Nel frattempo però i nerazzurri non si sono fermati sul mercato e hanno riportato a Milano Romelu Lukaku, che senza altre uscite in attacco ha chiuso gli spazi per Dybala. Marotta però non molla. Attenzione però alla Roma di Mourinho.

Calciomercato Inter, Marotta vuole ancora Dybala: Mourinho in pole

Il reparto offensivo dell’Inter è al completo in questo momento e senza uscite difficilmente ci saranno nuovi innesti. Nel frattempo, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Beppe Marotta continua a insistere per portare Paulo Dybala in nerazzurro, mentre Ausilio e Inzaghi non sarebbero convinti.

Così ad approfittarne sembrerebbe essere la Roma, che vorrebbe coronare il sogno dei tifosi con l’ex numero 10 della Juventus. I bookmaker adesso danno in pole position i giallorossi per Dybala, che avrebbe superato i dubbi di non giocare in Champions League.