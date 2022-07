Scambio per il gioiello: rifiuto immediato

Uno scambio con il Napoli che non s’ha da fare: il futuro del gioiello sembra lontano dal club di De Laurentiis

L’esordio in Serie A avverrà a Ferragosto, in casa dell’Hellas Verona. Una sfida tutt’altro che semplice per il Napoli che vuole ripartire da quanto di buono costruito lo scorso anno, almeno per 3/4 di stagione. Gli azzurri sono tuttavia concentrati, al momento, sulla sessione estiva di calciomercato con l’idea di provare ad anticipare Juventus ed Inter.

Nel mirino, uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione di Serie A. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano ‘Repubblica’, il Napoli si sarebbe già fatto avanti per provare a regalare un colpo di spessore a Luciano Spalletti in difesa.

Scambio per l’erede di Koulibaly: no secco

Dopo l’addio di Koulibaly, diretto a Londra, gli azzurri ci avrebbero provato per Gleison Bremer. Il talento brasiliano in forza al Torino, premiato come miglior difensore della scorsa annata in Serie A, è da tempo in cima alla lista di Juventus e Inter che per motivi diversi hanno bisogno di un nuovo centrale difensivo. E Bremer farebbe al caso anche del Napoli anche se la proposta azzurra non avrebbe minimamente convinto Urbano Cairo, che valuta Bremer non meno di 40 milioni di euro.

Sul piatto, dai vertici della società partenopea, una proposta da 18 milioni di euro cash, più il cartellino di Adam Ounas. L’esterno algerino, classe ’96, è in scadenza tra un anno con il Napoli e viene valutato circa 5-6 milioni di euro dal club campano. Come detto, la proposta non basterà agli azzurri per superare la concorrenza di Juventus e Inter nella corsa a Bremer.

Al momento il brasiliano resta dov’è, in attesa di offerte congrue, a detta di Cairo, al suo valore.