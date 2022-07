Via al domino dei difensori: la Juventus ha trovato il suo top player

Con Koulibaly verso il Chelsea e de Ligt in direzione Bayern Monaco, la Juventus potrebbe virare su Jules Kounde, difensore centrale del Siviglia: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri, nella giornata di ieri, ha presentato al mondo, di nuovo, Paul Pogba, centrocampista francese tornato in bianconero dopo i sei anni con la maglia del Manchester United.

La Vecchia Signora, che ha ufficializzato anche l’arrivo di Angel Di Maria, sta lavorando per consegnare al tecnico livornese una rosa che possa migliorare i risultati raggiunti nella scorsa, decisamente deludente, stagione. La Juventus, in questa estate caldissima di calciomercato, sta lavorando anche alle possibili partenze. Il nome più caldo è senza dubbio quello di Matthijs de Ligt, difensore centrale olandese classe 1999 arrivato dall’Ajax. Il talento del calcio europeo è un obiettivo del Bayern Monaco di Julian Nagelsmann che sta lavorando per tornare ai vertici in Champions League, un po’ come sta facendo la Juventus vista la cocente delusione dell’eliminazione per mano del Villarreal, così come per i tedeschi.

Per il sostituto di de Ligt, la Juventus nelle ultime settimane ha spinto molto per il profilo di Kalidou Koulibaly. Il centrale di difesa del Napoli, in scadenza di contratto nel 2023, è un obiettivo molto serio per la Vecchia Signora, ma la grande rivalità fra le due società ha bloccato in qualche modo la trattativa aprendo la strada al Chelsea, che sembra aver chiuso per il franco-senegalese. In alternativa, la Juventus potrebbe tuffarsi sul nome di un altro giocatore molto ambito a livello continentale: stiamo parlando del difensore del Siviglia Jules Kounde.

Calciomercato Juventus, obiettivo Kounde: la proposta bianconera

La Juventus di Massimiliano Allegri ha quindi messo nel mirino Jules Kounde, stella del Siviglia classe 1998. Il giocatore francese, valutato dalla società andalusa circa 60 milioni di euro, ha il contratto in scadenza nel 2024 e la Vecchia Signora, per arrivare al cartellino, potrebbe mettere sul piatto circa 40 milioni di euro e il profilo di Arthur, centrocampista brasiliano sulla lista dei trasferimenti in casa bianconer.