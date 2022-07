Ora sono troppi: soldi e scambio per un titolare del Milan

In casa Milan la società rossonera dovrà tenere la guardia alta anche sui big già presenti in rosa che possono attirare altri top club europei. Il Barcellona ha una necessità

Il mercato del Milan si muove a piccoli passi con Adli e Origi come volti nuovi interessanti ed un centrale ed un centrocampista ancora tutti da acquistare per riempire i vuoti tra le mani di Stefano Pioli. Intanto i rossoneri dovranno anche tenere alta la guardia sui top player presenti in rosa, a partire dai vari Leao e Tomori. Mentre sul primo c’è la questione rinnovo da sciogliere, in merito al secondo potrebbe divenire anche occasione golosa per qualche big estera a caccia di difensori.

Occhio in tal senso al Barcellona di Xavi che sta rinnovando pian piano la rosa con una serie di operazioni intriganti volte ad aumentare la cifra tecnica della squadra senza però fare spese folli. Christensen e Kessie sono arrivati a parametro zero, mentre Raphinha ha rappresentato recentemente il grande investimento per l’esterno d’attacco, dove peraltro la società blaugrana ha anche rinnovato il contratto di Ousmane Dembele dopo una lunga telenovela.

Calciomercato Milan, Depay merce di scambio del Barcellona: Tomori nel mirino

Il Barça ha infatti chiuso proprio questa mattina in via ufficiale il rinnovo di Dembele con un accordo fino al 2024 certificato dal comunicato apparso sul sito del club, che ora si ritrova con una possibile gatta da pelare. Il club catalano con l’acquisto di Raphinha, il prolungamento dell’esterno francese ex Borussia e l’eventuale arrivo di Lewandowski si ritroverebbe con affollamento in attacco e decisamente troppe pedine per i posti a disposizione considerando anche un fenomeno come Ansu Fati.

Ecco perché potrebbe finire in sordina Memphis Depay, certamente il più sacrificabile nel progetto di Xavi, e che potrebbe essere impiegato come pedina di scambio per potenziare la difesa. In tal senso gli occhi potrebbero anche posarsi in casa Milan con un’eventuale tentativo da 15 milioni di euro più il cartellino dell’olandese per provare ad arrivare a Tomori, praticamente incedibile se non a fronte di follie cash per il club meneghino.