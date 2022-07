Dal Real alla Juve: tutti pazzi per il centrocampista

La Juventus non si ferma, vuole continuare a dominare in sede di calciomercato: occhi sul gioiello a centrocampo

Un mese esatto al ritorno in campo della Serie A e tra i club che stanno maggiormente spingendo sull’acceleratore per quanto riguarda i rinforzi in entrata vi è sicuramente la Juventus. Massimiliano Allegri ha recentemente riaccolto Paul Pogba, abbracciato Angel Di Maria e attende con ansia le ultime pedine per considerare puntellata a dovere la sua rosa.

Gli occhi della Juventus vanno però lontano, ben oltre l’attuale sessione di calciomercato. Così come quelli del Real Madrid di Florentino Perez: nel mirino uno dei grandi talenti del calcio europeo.

Rivelazione a sorpresa: “Nel mirino della Juve”

Secondo quanto viene riportato oggi da ‘Marca‘, il Real Madrid avrebbe tutta l’intenzione di regalarsi un grande colpo a centrocampo nell’estate 2023. Tra un anno, il nome giusto per rinforzare un trio grandioso come quello composto da Modric, Kroos e Casemiro si trova in Germania, a Dortmund. Jude Bellingham ha già convinto tutti, a 19 anni, attirando su di sè l’interesse di Jurgen Klopp, che conosce bene il suo ex club, ma anche e soprattutto del Real Madrid. I ‘Blancos’ considerano Bellingham il colpo perfetto per la mediana del futuro, con il giocatore ben propenso a viversi una sua ultima grande stagione in Germania prima di eventualmente trasferirsi a Madrid, sponda Real.

E la Juventus? Secondo quanto viene riferito da Luca Momblano a ‘Juventibus’, anche la società torinese avrebbe tutta l’intenzione di provare ad acquistare il talento britannico: “Per il futuro prossimo, la Juventus ha già messo nel mirino Bellingham del Borussia Dortmund”. Un duello, in vista del giugno 2023, che può dunque rivelare la prossima squadra di Bellingham che difficilmente resterà al Borussia Dortmund.

Nell’ultima stagione, il talento di scuola Birmingham (acquistato nel 2022 per 25 milioni di euro) ha collezionato 44 presenze con 6 reti e ben 14 assist vincenti.