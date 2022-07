Duello Juventus-Inter per Bremer: “Cairo non si farà problemi”

Il futuro di Gleison Bremer sarà lontano dal Torino. Inter e Juventus si sfidano: “Cairo non si farà problemi coi bianconeri”

Nominato miglior difensore della Serie A della passata stagione, il futuro di Gleison Bremer non poteva che essere in un top club. In Italia a sfidarsi per il brasiliano continuano a essere Inter e Juventus, che necessitano di colpi importanti in difesa.

A dire la sua sulla sfida per il centrale del Torino è anche il giornalista Sandro Sabatini, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha affermato: “”Bremer è il tipico caso di mercato in cui un club ha l’accordo con la società di appartenenza e l’altro col giocatore. Di due cose sono sicuro: Cairo non si farà problemi a cedere un giocatore alla Juventus e Bremer non avrà problemi a giocare con la difesa a 3 o a 4. Ha caratteristiche molto simili a Koulibaly e Chiellini, gioca sull’anticipo”.

Futuro Bremer, Orsi svela: “L’accordo con l’Inter non so fino a quando durerà”

Una stagione impressionante quella disputata da Gleison Bremer con il Torino quest’anno. La sua consacrazione ha portato all’inevitabile interessamento dei top club italiani.

Sulla sfida tra Juventus e Inter per il difensore del Torino si è espresso anche l’ex giocatore e allenatore Fernando Orsi, che a ‘Radio Radio ha svelato: “L’Inter ha bloccato due giocatori, Bremer e Dybala, dovendo fare altre operazioni prima. Vogliono rispettare questo accordo, anche se non so fino a quando”. Dunque una sfida serrata tra i due club italiani per assicurarsi il miglior difensore della passata stagione.