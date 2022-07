De Vrij e l’addio all’Inter: c’è lo scambio che frega Spalletti

L’Inter è pronta a cedere de Vrij il cui contratto scade a giugno 2023. Spalletti lo vuole al Napoli per sostituire Koulibaly passato al Chelsea

L’Inter vorrebbe vendere solo un difensore e il prescelto è Skriniar se non altro perché per lo slovacco è finito nelle mire del Paris Saint-Germain. Da lui, quindi, può arrivare quella cifra importante utile a fare cassa nonché a finanziare l’ultima parte della campagna acquisti estiva, nello specifico l’acquisto di Gleison Bremer. Tuttavia non va escluso un altro addio nel medesimo reparto, vale a dire quello di Stefan de Vrij.

Il classe ’92 è in scadenza a giugno 2023 e dunque, a meno di un rinnovo oggi non scontato perché le richieste superano i 4-4,5 milioni di euro netti, questa sessione di calciomercato può essere davvero l’ultima per intascare qualche milione, facendo pure plusvalenza essendo stato preso a parametro zero. Nelle scorse settimane l’olandese è stato riaccostato alla Juventus, mentre è di poche ore fa la notizia di un forte interesse da parte del Napoli. O meglio, di Luciano Spalletti che lo ha già allenato proprio in nerazzurro.

Il tecnico di Certaldo vuole un profilo esperto e affidabile per rimpiazzare Koulibaly, passato al Chelsea per circa 40 milioni, con il centrale ex Lazio in cima alla sua lista. Ostacoli all’operazione? Forse de Vrij stesso, così come De Laurentiis. Per nulla sicuro che il numero uno del club azzurro acconsenti a garantire al numero 6 interista (31 anni il prossimo febbraio) l’ingaggio che chiede e in aggiunta a investire sui 15 milioni per il cartellino. Per de Vrij è invece più percorribile la strada che porta in Premier, cioè al Manchester United di ten Hag, suo connazionale oltre che estimatore.

Calciomercato Inter, Bailly per de Vrij: risposta negativa

Alle prese col ‘caso’ Cristiano Ronaldo, i ‘Red Devils’ stanno riservando parte del budget per l’operazione de Jong e quindi per de Vrij potrebbero almeno inizialmente proporre uno scambio con uno dei tanti calciatori non rientranti nel progetto tecnico: Eric Bailly il possibile prescelto. Deludente a Manchester, il 28enne ivoriano difficilmente scalderebbe l’Inter, come noto concentrata su altri profili per il presente e per il futuro della difesa. Tra l’altro i nerazzurri vogliono eventualmente solo cash per il Nazionale ‘oranje’.