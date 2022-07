Un altro portiere per Spalletti: dipende tutto da Strakosha

Il Napoli trova in Serie A il vice Meret per la prossima stagione: tutto dipenderà dal futuro di Strakosha

Dopo l’addio di David Ospina, il Napoli è alla ricerca di un nuovo vice Meret. Il portiere colombiano è andato in scadenza di contratto con i partenopei ed ora è svincolato, lasciando anche una posto libero dietro a Meret.

Così per colmare la lacuna tra i pali il Napoli starebbe pensando di puntare il mirino in Serie A. Ma l’affare potrebbe dipendere dal futuro di Thomas Strakosha, ormai ex portiere della Lazio.

Calciomercato Napoli, Tatarusanu vice Meret: dipende da Strakosha

Il futuro tra i pali del Napoli potrebbe a sorpresa dipendere da Thomas Strakosha, portiere ex Lazio. Infatti dopo l’addio di Ospina i partenopei stanno cercando un vice Meret per la porta e avrebbero puntato il mirino in casa Milan, precisamente su Ciprian Tatarusanu.

La partenza del portiere classe ’86 dal Milan però dipenderà da Strakosha, che potrebbe essere preso dai rossoneri come vice Maignan. Il portiere albanese però sarebbe molto vicino ad approdare in Premier League, precisamente al Brentford. Dunque potrebbe saltare anche l’operazione Tatarusanu per il Napoli in questo modo.