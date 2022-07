L’Inter non lo cede: così rallenta l’affare Bremer

Il trasferimento del giovane centrocampista nerazzurro può avvenire ad una sola imprescindibile condizione, l’affare col Torino per Bremer potrebbe risentirne

Cesare Casadei è uno dei jolly di cui dispone l’Inter in questa sessione di mercato. Il giovane centrocampista, reduce da una grande stagione tra le file dell’organico Primavera di Chivu, ha già una sfilza di pretendenti al suo seguito ma la dirigenza nerazzurra ha un piano studiato apposta per lui.

Valutato almeno 10 milioni di euro, nelle ultime settimane si sono affacciate alla finestra realtà di Serie A del calibro di Sassuolo e Bologna. A queste si sarebbe anche aggiunto il Torino, con cui l’Inter è già in trattativa per chiudere positivamente l’acquisto del centrale Gleison Bremer (40 milioni di valutazione). Cogliendo la palla al balzo, i granata sarebbero interessati ad inserire il cartellino di Casadei come contropartita così da venire incontro alle esigenze dei nerazzurri abbassando automaticamente la richiesta cash per il brasiliano a 30 milioni di euro. L’Inter, tuttavia, non sembra essere affatto aperta ad un dialogo su questo fronte.

Casadei in prestito ma l’Inter vuole Bremer

La cessione del cartellino di Casadei a titolo definitivo non è una soluzione contemplata. Al contrario, l’unica apertura possibile per permettergli di fare gavetta è il prestito secco o tutt’al più con diritto di riscatto e controriscatto. Come logica conseguenza, questa mossa potrebbe frenare il progresso nerazzurro nella trattativa per Bremer. A meno che Cairo non decida di applicare un sostanziale sconto senza pretendere nulla in cambio.