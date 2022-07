Svanisce la pista che porta all’attaccante: Juventus battuta da Conte

La Juventus vede sempre più lontana la pista che porterebbe a un attaccante in Spagna: Conte anticipa i bianconeri

Il calciomercato della Juventus si è sbloccato e ora i bianconeri vogliono mettere a segno colpi importanti per costruire una rosa solida per la prossima stagione. Dopo gli acquisti di Di Maria e Pogba a parametro zero, i bianconeri cercano rinforzi in attacco da affiancare a Vlahovic, soprattutto dopo gli addii di Dybala e Morata.

Così il mirino della Juventus da tempo sembrerebbe essere puntato in casa Barcellona, su un attaccante in uscita. A rovinare i piani dei bianconeri e non solo sarebbe però il Tottenham di Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, addio Depay: inserimento del Tottenham

Il futuro di Memphis Depay sembrerebbe ormai lontano dal Barcellona. L’attaccante olandese con contratto fino al 2023 con i blaugrana, dopo un inizio di stagione ottimo ha subito l’arrivo di Aubameyang in attacco e il cambio di allenatore, con l’addio di Koeman e l’arrivo di Xavi. Sulle tracce di Depay ci sarebbe anche la Juventus, che però potrebbe essere stata anticipata.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, il Tottenham avrebbe avanzato al Barcellona un’offerta da 34 milioni di euro, vicina ai 40 milioni chiesti dal club catalano. Dunque oltre a Lenglet il Tottenham potrebbe acquistare anche l’attaccante del Barcellona, facendo sfumare l’obiettivo per la Juventus.