Incontro de Ligt-Juventus: svolta ad un passo

La sessione estiva di calciomercato sta vedendo una Juventus in grande spolvero: sta per sciogliersi il nodo legato al futuro di Matthijs de Ligt

È arrivato il momento caldo per il calciomercato della Juventus. Il club bianconero nelle scorse ore si è regalato sia il ritorno di Paul Pogba che la firma di Angel Di Maria, svincolato così come il francese. Un doppio rinforzo di primissimo livello che non sarà probabilmente l’ultima operazione che il ds Cherubini porterà avanti da qui a fine agosto.

Sotto la lente d’ingrandimento il futuro di Matthijs de Ligt, sempre più lontano dalla permanenza alla corte di Massimiliano Allegri. L’olandese non ha mai nascosto la sua voglia di cambiare aria ed è per questo che, nelle prossime ore, è previsto un incontro per definire l’addio dell’ex capitano dell’Ajax.

Blitz e addio de Ligt: si decide entro 48 ore

Saranno due giorni bollenti per definire il futuro di Matthijs de Ligt. Il difensore è corteggiatissimo dal Bayern Monaco, in primissima fila per strapparlo alla Juventus. Se il suo futuro sarà alla corte di Nagelsmann o al Chelsea, altra pretendente in fila per acquistare il suo cartellino, lo si scoprirà nelle prossime 48 ore. L’incontro previsto tra l’entourage del calciatore ed i vertici bianconeri chiarirà una volta per tutte quella che, numeri alla mano, promette di essere una delle più esose operazioni dell’estate.

La Juventus, infatti, vorrebbe avvicinarsi ad un incasso di circa 100 milioni di euro: cifra alla quale il Bayern potrebbe non fare troppa fatica ad accostarsi.

Nella stagione chiusa da due mesi con la maglia della Juventus, probabilmente l’ultima a Torino, de Ligt ha collezionato 42 presenze con 3 reti ed 1 assist vincente.